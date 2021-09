Nice – OM : Longoria finalement prêt à accepter les sanctions contre Payet et Alvaro ?

Zapping But! Football Club

Si la LFP a statué mercredi soir sur les incidents de Nice – OM et que le Gym a déjà annoncé qu'il ne ferait pas appel de la sanction et du retrait de points, du côté des Marseillais la décision définitive n'est pas encore pris. Ce qui irrite Pablo Longoria et les dirigeants olympiens ? Les sanctions individuelles prises contre Dimitri Payet (1 match avec sursis) et Alvaro Gonzalez (2 matchs fermes).

Payet, un sursis difficile à révoquer

Pour autant, il n'est pas dit que le club phocéen ne règlent le litige devant la Commission d'appel de la FFF. D'après L'Equipe, la tendance est même que l'OM se plie finalement à la décision de la Commission de discipline de la LFP pour s'éviter une procédure longue et incertaine.

Disposant de suffisamment de défenseurs pour combler l'absence d'Alvaro, l'OM réfléchit surtout à la sanction de Dimitri Payet pour qui le sursis court sur 10 matches. Mais comme l'a fait savoir le service juridique de l'OM, le Réunionnais ne peut pas voir le sursis révoqué au premier carton jaune reçu mais seulement en cas de faits similaires. Or ce n'est pas toutes les semaines que Payet renvoie les bouteilles qu'il reçoit aux supporters...