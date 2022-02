OGC Nice, OL, OM : Payet veut s'engager contre la violence dans les stades

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Victime de deux agressions contre Nice et Lyon, Dimitri Payet était en conférence de presse ce lundi à la veille des retrouvailles entre l'OL et l'OM. Il a notamment été question des incidents. « Mentalement, ça a été compliqué, a-t-il expliqué, dans des propos retranscrits par Le Phocéen. C'est vrai qu'on avait entendu, comme je l'avais dit dans ma tribune, beaucoup de personnes du monde du football donner leur avis sans lancer la moindre idée pour régler le problème. C'est un combat que je veux mener, que je vais mener personnellement. Je ne sais pas qui me suivra, mais je veux faire tout ce qui est possible pour pouvoir rayer ces violences, ces images qu'on voit depuis trop de week-ends depuis le début de la saison. Cela n'a pas sa place dans les stades de football et nous, les joueurs, sommes les premiers à prendre nos responsabilités sur ces choses-là ».

« J'avais l'impression d'être le fautif »

Et au Réunionnais d'ajouter : « Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais je travaille à côté avec des gens pour essayer de construire quelque chose qui puisse aider à faire en sorte que si les décideurs ne savent pas prendre des décisions, nous les joueurs on le fera. J'avais l'impression d'être le fautif dans ces deux histoires, que ce soit à Nice ou à Lyon. C'était plus ça qui était difficile à digérer que la bouteille en elle-même ».