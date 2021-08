OGC Nice - OM : défaite des Aiglons sur tapis vert après les incidents ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le match entre l’OGC Nice et l’OM a été le théâtre d’incidents majeurs hier soir à l’Allianz Riviera. Peu après l’heure de jeu, Dimitri Payet a été touché dans le haut du dos par une bouteille lancé depuis le kop niçois. Il s’est écroulé et s’est relevé pour balancer la bouteille vers la tribune, avant d’en relancer une deuxième qu’il n’a eu aucun mal à trouver autour de lui.

Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi étaient déjà là, face aux supporters niçois, pour leur parler du pays, et tout a dégénéré. Des spectateurs sont descendus sur la pelouse quand Gerson et Jean-Clair Todibo ont voulu en venir aux mains. Ce n’était que le début de plusieurs minutes de chaos sur la pelouse avant que le match ne soit arrêté. La raison ? Les joueurs de l’OM ont refusé de revenir malgré le feu vert donné par la LFP et la volonté des Aiglons de terminer la partie.

À l’instant T, le match a été arrêté sans qu’on ne sache vraiment le score final. La Provence avance sa théorie : « Cela n'empêchera pas la Ligue de taper du poing sur la table via la commission de discipline, et de décréter une défaite sur tapis vert des Niçois. Les sanctions devraient d'ailleurs être salées contre l'OGCN et l'Allianz Riviera pourrait être frappé de huis clos pendant un moment pour sanctionner ces débordements honteux. »

Les jets de bouteille contre @dimpayet17 sont scandaleux. #OGCNOM. On se bat depuis des mois pour rouvrir les stades aux supporters. Et voilà le résultat. Une bande d’âne compromet les efforts des présidents, des dirigeants et des bénévoles. #Écœurant pic.twitter.com/RoIZA6bMG6 — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) August 22, 2021