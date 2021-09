OGC Nice - OM : premier couac pour Sampaoli pour le match à rejouer

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le 22 août dernier, l'OGC Nice recevait l'Olympique de Marseille à l'Allianz Riviera, en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Mais alors que les Aiglons menaient 1-0, le derby du sud n'a pas pu aller à son terme en raison de débordements entre joueurs et supporters.

Plus de deux semaines après ces graves incidents, la commission de discipline de la LFP a décidé que le match allait se rejouer sur terrain neutre et à huis clos. Le défenseur central olympien, Leonardo Balerdi, qui était suspendu pour le match entre l'OGC Nice et l'OM, devrait de nouveau l'être pour le match à rejouer, comme stipulé par l'article 226 du règlement de la FFF : "Si une rencontre est donnée à rejouer, le joueur suspendu ne peut pas prendre part à cette nouvelle rencontre." C'est un premier coup dur pour Jorge Sampaoli et les Olympiens avant de retrouver les Niçois.

