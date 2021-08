OGC Nice - OM : Sampaoli a dégoupillé avant de rentrer à Marseille

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il n’en faut pas beaucoup pour faire sortir Jorge Sampaoli de ses gonds. Arrivé à l’OM avec une réputation volcanique, le technicien argentin n’a pas vraiment fait mentir la rumeur hier à Nice (1-0, match arrêté). Après avoir tenté de faire parler les muscles sur le rectangle vert lorsque l’altercation était au beau fixe, le coach de l’OM est rentré aux vestiaires.

Avant d’enfiler son sac à dos et de mettre le cap sur Marseille en fin de soirée, Sampaoli a tenu à s’expliquer avec les représentants de l’OGC Nice. Selon des images captées par la télévision espagnole, on peut ainsi le voir pester à leur nez après avoir été accusé lui et son staff d’avoir rendu des coups. Il n’a pas du tout apprécié ces accusations.

« Vous êtes en train de me dire qu’on a frappé quelqu’un, c’est bien ça ? Mais tu es complètement fou ! Comment toi tu peux dire cela ? », a-t-il fulminé dans le tunnel des vestiaires. Depuis, Sampaoli a été pris pour cible par certains Aiglons pour avoir tenté de mettre de l’huile sur le feu...

Par ailleurs, d'un "inacceptable" posté en légende d'une photo sur son compte Instagram, l'entraîneur de l'OM a réagi au lendemain de ces graves incidents.

⚠️Más imágenes de la pelea en el Niza-Marsella⚠️



🚨La tremenda discusión de Sampaoli en el túnel de vestuarios, en #ElChiringuitoDeMega con @plazacasals pic.twitter.com/sFOMpSIx7S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 23, 2021