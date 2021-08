OGC Nice - OM : un témoignage capital survient après les incidents

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

C'est une voix qui compte. Et on ne doute pas que son témoignage mette un vrai coup de pression sur la Ligue de Football Professionnel dans les jours à venir. On parle ici des propos de la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, qui s'est exprimée ce matin sur les ondes de BFM. Hors de question, selon elle, de mettre tout le monde dans le même panier. Bien au contraire.

"Encore heureux que les Marseillais se soient défendus. Sur un match où on s’en prend aux joueurs et aux arbitres, c’est normal qu’on réagisse. On va laisser les joueurs se faire insulter, se faire jeter des bouteilles pleines d’eau ? Non, ce n’est pas possible. Les joueurs sont là pour faire du jeu. C’est aux forces de sécurité, au club qui reçoit et aux supporters d’être responsables et aux dirigeants de ces clubs de faire en sorte que ça se passe bien. […] Ils ne signent pas dans les clubs pour se faire insulter et se faire taper dessus. La bagarre n’aurait jamais dû avoir lieu, c’est normal qu’on réagisse quand on se fait attaquer."