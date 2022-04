OL - Montpellier : Bosz défend Toko-Ekambi et pense déjà à l'OM

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Grâce à un doublé de Houssem Aouar (63e, 90+1e) et des buts de Moussa Dembélé (26e), Thiago Mendes (43e) et Karl Toko-Ekambi (68e), l'OL s'est largement imposé ce dimanche sur sa pelouse face à Montpellier (5-2), à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1. Un match marqué par les incidents entre Karl Toko-Ekambi et les Bad Gones.

"J'espère que l'OM sera très fatigué"

En conférence de presse d'après-match, Peter Bosz est monté au créneau pour défendre Karl Toko-Ekambi. "Je ne comprends pas ça. Heureusement je n'étais pas le seul à ne pas comprendre, le public a commencé à scander le nom de Karl. C'était un groupe contre Karl, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est tous la famille de l'OL", a déclaré l'entraîneur rhodanien avant de s'exprimer sur le choc face à l'OM, prévu dimanche prochain. "J'espère que l'OM sera très fatigué après son match face à Feyenoord. J'ai joué six ans là-bas, j'ai été directeur sportif trois ans là-bas, j'ai des amis là-bas."

Bosz : "J'espère que l'OM sera très fatigué après son match face à Feyenoord. J'ai joué six ans là-bas, j'ai été directeur sportif trois ans là-bas, j'ai des amis là-bas..." #OLMHSC pic.twitter.com/lqn40EiVHT — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) April 23, 2022

Pour résumer Après la large victoire des siens contre Montpellier (5-2), l'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, a pris la défense de Karl Toko-Ekambi avant de s'exprimer sur le choc face à l'OM, prévu dimanche prochain.

Fabien Chorlet

Rédacteur