OL - OM : la Ligue confirme la nouvelle date de l'Olympico

Ça y est, l'Olympico tient sa nouvelle date ! Arrêté après quatre minutes le 21 novembre dernier après le jet d'une bouteille d'eau d'un supporter lyonnais sur Dimitri Payet, il sera disputé début février. Ce sera soit le mardi 1er, si l'OM ne se qualifie pas pour les quarts de finale de la Coupe de France (il affrontera Montpellier au Vélodrome), soit le jeudi 10. Et dans un Groupama Stadium à huis clos.

Le communiqué de la LFP explique : « En cas de qualification de l'Olympique de Marseille pour les quarts de finale de la Coupe de France, la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille se jouera le mardi 1er février 2022 à 21h et sera diffusée en direct sur Prime Video. En cas d'élimination de l'Olympique de Marseille à l'issue des huitièmes de finale de la Coupe de France, la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille se jouera le jeudi 10 février 2022 à 21h et sera diffusée en direct sur Prime Video. Pour rappel, suite à la décision de la Commission de Discipline, la rencontre se jouera à huis clos au Groupama Stadium ».

Si le match a lieu le 1er février, les deux clubs seront privés de leur internationaux sud et nord-américains, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes côté lyonnais, Gerson et Konrad De La Fuente.

Le match @OL 🆚 @OM_Officiel se jouera le 1er ou le 10 février 👇#OLOMhttps://t.co/1RchxXNRHd — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 19, 2022