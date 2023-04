OL - OM : Laurent Blanc fait un choix fort dans son onze, coup dur pour Vitinha ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OL reçoit l’OM avec quelques certitudes dans son onze de départ. Selon L’Équipe, Nicolas Tagliafico et Bradley Barcola, absents à Toulouse (2-1), sont de retour dans le groupe, et même dans le onze lyonnais. Comme Malo Gusto, mais il ne devrait pas profiter de la suspension de Saël Kumbedi pour retrouver sa place. Le latéral droit vient tout juste de reprendre et Laurent Blanc lui préférera Sinaly Diomandé à droite. Comme l’OM, le coach des Gones peut, en cas de besoin, déformer son schéma (4-3-3) avec le retour de Diomandé. L'Ivoirien, en se recentrant en phase offensive, a déjà permis à l’OL d’attaquer en restant à trois derrière, Tagliafico se projetant plus haut et Rayan Cherki glissant derrière Alexandre Lacazette.