OL - OM : le CNOSF déboute Lyon

On devrait donc, et dans les prochains jours, pouvoir assister au match OL-OM. Enfin serait-on tenté de dire. Car comme le révèle le quotidien l'Equipe, le CNOSF a donné raison à la Ligue de Football Professionnel qui avait reprogrammé la rencontre le 1er ou le 10 février prochain.

Le 1er février, les Lyonnais ne voulaient pas de cette date. Et pour cause, elle tombe dans une programmation de matches internationaux, à l'exception de l'UEFA, et rend la présence du Brésilien Lucas Paqueta pour l'Olympico impossible.

Le CNOSF, si l'on se fie à l'Equipe, n'a donc pas suivi l'OL et a donné raison à la commission des compétitions de la LFP qui a reprogrammé cette rencontre à la première date disponible.