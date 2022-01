OL - OM : le derby de Séville a réveillé les fantômes de l'Olympico

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

On se souvient tous que, le 21 novembre dernier, l'Olympico entre l'OL et l'OM avait été interrompu après quatre minutes de jeu suite au jet d'une bouteille d'un supporter lyonnais sur Dimitri Payet, venu au pied du virage tirer un corner. Après plus de deux heures de palabres et de tentatives de reprise du match de la part des Lyonnais, la partie avait été suspendue. S'en était suivie une quantité incroyable de polémiques en tous genres, chaque camp défendant sa position de façon plus ou moins honnête, avant le verdict final rendu par la commission de discipline un soir où le directeur de la communication marseillais, Jacques Cardoze, avait le show à l'extérieur du bâtiment où avait lieu la réunion. Au final, l'Olympico sera rejoué au Groupama Stadium mais à huis clos.

Beaucoup d'entre nous se sont dit que cela n'arriverait pas dans un grand pays de football. Nous avions tort... Hier soir, le derby andalou, le plus chaud d'Espagne, a été arrêté à la 39e minute, juste après l'égalisation du Betis par Nabil Fekir, car un supporter verdiblanco a jeté une barre de fer sur la tête du milieu du FC Séville Joan Jordan. On a alors assisté au même scène de chaos et aux mêmes accusations que pendant l'Olympico. Les joueurs du Betis ont voulu reprendre le match, les visiteurs ont voulu l'abandonner, certains ont assuré que l'agressé exagérait sa blessure (il a été transféré à l'hôpital)... La différence, c'est que la Fédération (responsable de la rencontre car il s'agit de la Coupe du Roi) n'a mis que 40 minutes pour prendre la décision d'arrêter le match. Et qu'elle décidera dès aujourd'hui du sort des 51 minutes restantes. Le Betis veut évidemment terminer la partie alors que Séville réclame les trois points sur tapis vert. Ce derby andalou a montré par l'absurde qu'il n'y a pas qu'en France que c'est le bazar dans les tribunes et les institutions...

WTF Sevilla vs Betis game has been suspended cos some fan hit a Sevilla player with a spear, WILD. pic.twitter.com/4Jto4jN2Dr — WolfRMFC (@WolfRMFC) January 15, 2022