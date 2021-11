OL - OM : mercato, Mandanda, Lyon, Paqueta, Sampaoli lance l'Olympico

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La trêve

"On a profité de la trêve pour solidifier notre idée de jeu. On en est encore loin. Il faut que les joueurs se l'approprient. Under est toujours en récupération après sa blessure. On va voir si on l'aura à Lyon ou jeudi."

L'OL

"On va affronter un adversaire préparé pour la Ligue des Champions. Lyon est une des équipes les plus fortes de ce continent. On va devoir trouver notre jeu pour ne pas être en danger."

Problèmes offensifs

"On doit chercher des explications à tout. Il peut y avoir des soucis de finition, de relations entre les joueurs. On marque peu avec les milieux offensifs. On a un Milik qui revient à peine."

Paqueta

"Il est très complet. Il s'est beaucoup amélioré. Il est beaucoup plus important et dangereux. Il a réussi à passer un moment de crise, ça en fait un joueur top. Il va continuer à s'améliorer. C'est un joueur différent."

Mandanda

"Comme je l'ai dit, je préfère jouer sur mes sensations. Ce n'est pas une ligne droite. Je ne suis pas encore sûr pour les deux prochains matchs. Je ne sais pas qui sera titulaire."

L'effectif

"Seul Under ne s'est pas entraîné. Concernant les sanctions de la Commission, je ne connais pas les critères, on doit accepter et corriger pour ne pas revivre de huis clos."

Le mercato

"Ce club a besoin de joueurs confirmés et à statuts. Je me bats chaque jour pour que Pablo Longoria comprenne nos besoins. Parfois, c'est possible, parfois non. Ce n'est pas forcément la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide."

Propos retranscrits par Le Phocéen