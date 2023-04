OL - OM : on sait pourquoi Tudor a préféré titulariser Balerdi à Mbemba

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Lors de la victoire acquise à l'arrachée dimanche dernier par l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (2-1), Igor Tudor a décidé de titulariser Leonardo Balerdi plutôt que Chancel Mbemba. Un choix surprenant qui a une explication.

Balerdi devait contenir Cherki et Barcola

Selon les informations de RMC Sport, l'entraîneur olympien aurait titularisé l'Argentin car il estimait qu'il avait le profil en termes d'agressivité, de vivacité d'intervention et de vitesse et qu'il pouvait lui offrir plus de garanties que le Congolais pour contenir Rayan Cherki et Bradley Barcola. Un choix qui s'est avéré payant puisque le joueur formé à Boca Juniors a été plutôt bon, parvenant à cadenasser les attaquants lyonnais.

Fabien Chorlet

Rédacteur