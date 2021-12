OL - OM : Pierre Ménès prend position pour un camp après les sanctions

Zapping But! Football Club

Nous sommes samedi matin et, trois jours après que la commission de discipline de la LFP a fait connaître les sanctions pour OL-OM, on ne sait pas si les dirigeants marseillais vont faire appel. Ils ont une semaine pour cela. Mais à lire Pierre Ménès sur son blog, ils ne devraient pas se laisser faire. Car le journaliste estime qu'ils peuvent se sentir lésés.

"Beaucoup trop de choses ne vont pas dans toute cette affaire, dont le foot français aurait pu faire l’économie. À commencer par le fait que les Marseillais n’ont même pas été conviés à s’exprimer devant la commission de discipline. Comme s’ils n’étaient pas concernés. Comme s’ils n’avaient rien à dire. En ce sens, j’ai trouvé la sortie de Jacques Cardoze totalement justifiée. Et une fois ce plus – mais malheureusement c’est une triste habitude depuis le début de cette histoire -, la réaction de l’Olympique Lyonnais – autant dire la réaction de Jean-Michel Aulas – est encore une fois hors-sol, hors de propos, déplacée et même choquante."

"Encore une fois une non-décision qui démontre le manque de courage de la commission de discipline"

"Je trouve qu’avec un retrait d’un point et le match rejoué à huis clos, les Lyonnais ne s’en tirent pas si mal, d’autant plus que les menaces de JMA sur l’arbitre n’ont pas été prises en compte. L’OL n’a donc pas à se plaindre de cette décision et les Marseillais peuvent s’estimer floués, d’autant plus que le match sera rejoué au Groupama Stadium, alors que Nice-OM avait été rejoué sur terrain neutre. C’est encore une fois une non-décision qui démontre le manque de courage de la commission de discipline de la Ligue."