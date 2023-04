OM : Tudor est prêt à affronter l'OL et annonce deux incertains de taille !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Tavares et Vitinha sont incertains

« Nuno a pris un coup. On va voir s'il est disponible. Vitinha a eu des problèmes musculaires, il a fait son premier entrainement de la semaine seulement aujourd'hui. On va voir comment on peut l'utiliser dimanche ».

Sur l’OL

« Lyon est une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles, on attendait d'ailleurs plus d'eux cette saison car ils ont des joueurs très forts. Lyon a des points forts, mais aussi des points faibles. La différence se fera sur l'équipe qui jouera le mieux, qui aura le plus de motivation et d'inspiration ».

Sur l’Olympico

« C'est un match important étant donné l'histoire de deux clubs, mais aussi en raison du moment de la saison. La motivation est là, je n'ai pas besoin d'en rajouter. C'est une affiche de prestige. (…) La rivalité ? Je l'ai senti cette semaine en parlant avec les joueurs. J'aime ce genre de rivalité, ça permet d'augmenter la motivation. Mais il faut bien l'utiliser et maintenir l'attention sur le jeu et sur ce qu'on veut faire. Mais c'est intéressant »

Les propos de Blanc

« Je le remercie pour ses mots. C'est un homme de foot, qui a des valeurs. Je l'ai connu en tant que joueur en 98 lors du Mondial, après j'ai suivi sa carrière d'entraineur. Il fait du bien au foot. Il a raison de dire que j'étais un joueur différent de l'entraineur que je suis. Joueur c'est un métier, entraineur c'est un autre. J'ai évolué. Ce sont deux choses différentes ».

Des propos retranscrits par Le Phocéen.