OL - OM : Villas-Boas lâché par son meilleur atout avant l'Olympico

Le 10 novembre 2019, l'Olympique de Marseille enlevait le dernier Olympico avant la pandémie de Covid-19. Un match remporté 2-1 face à l'Olympique Lyonnais signé d'un doublé de Dimitri Payet, immense ce soir-là après avoir balancé plusieurs missiles au visage de Rudi Garcia.

Un peu moins de 11 mois plus tard, Marseille et Lyon se retrouve. Cette fois-ci dans un Groupama Stadium limité à 1 000 spectateurs dimanche prochain (21h) et la bataille des Olympiques n'a plus franchement la même allure. L'OM et l'OL sont malades en Ligue 1 et le Réunionnais n'est plus du tout dans la même dynamique.

En effet, comme le rapporte l'excellent compte Twitter Stats de Foot, c'est la première fois depuis la nomination d'André Villas-Boas que Dimitri Payet sort d'une disette de quatre matches sans but. A Décines, il faudra un réveil de l'international français ou ce sera compliqué de ramener un résultat.