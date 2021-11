OL : une image de Peter Bosz avec un maillot de l’OM refait surface

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La rivalité entre l'OL et l'OM n'ayant fait que s'accentuer depuis le début des années 2000 et la montée en puissance des Gones, les supporters des deux camps sont vigilants à la moindre "trahison" d'un joueur ou d'un entraîneur. Mathieu Valbuena et Rudi Garcia, passés de Marseille à Lyon, peuvent en témoigner, eux qui ont reçu un accueil houleux lors de leur retour au Vélodrome, tout en n'étant jamais acceptés par les Gones.

L'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, est un peu dans ce cas. Mais un peu seulement. Déjà, le Néerlandais a confié avoir assisté à des matches au Vélodrome au milieu des ultras lorsqu'il était joueur de Toulon entre 1988 et 1991. Mais ce n'est pas tout. La Provence du jour révèle qu'il a également porté le maillot marseillais à une reprise pendant son séjour varois. C'était le 4 septembre 1990, pendant une mini-trêve internationale. Une rencontre de charité avait été organisée au stade Bon-Rencontre de Toulon entre une sélection de joueurs de Toulon et de l'OM et la Real Sociedad. La sélection portait le maillot de l'OM et le short du Sporting. Elle s'était imposée 2-1 et Peter Bosz avait formé une belle doublette au milieu de terrain avec Jean Tigana. Pas de quoi donner envie à Bernard Tapie de le recruter, cependant…

