OM : Marcelino cible les améliorations à apporter pour se qualifier face au Panathinaikos

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Optimiste pour la qualification

"Je suis toujours optimiste, toujours. Le pessimisme se transmet aux joueurs. On a la capacité de se qualifier demain. Depuis le début de la saison, on a eu du mal à avoir de la participation offensive avec le ballon. Demain, ce sera le troisième match en six jours, ce sera un match décisif. Quand l'adversaire aura le ballon, on devra tenter de le récupérer et créer du danger. Avec de la persévérance, on aura des résultats. Tous les joueurs sont disponibles et peuvent être titulaires. Seul Mughe ne sera pas là. Il y a un bon état d'esprit et ça travaille dur. C'est positif pour Vitinha d'avoir marqué samedi contre Reims."

Ndiaye en dedans en ce début de saison

"Pour Ndiaye, on attend une participation en attaque. Il ne joue pas 9, il y a toujours un attaquant avec lui. Si je disais qu'on ne doit pas s'améliorer en attaque, je mentirais. Il y a des choses à améliorer, je suis sûr que l'on va le faire."

"Il nous faut plus de mobilité des joueurs"

Un équilibre défensif encore à trouver, pas de changement tactique en vue

"Pour établir une idée défensive collective, on regarde les qualités individuelles de nos joueurs pour savoir où les joueurs se sentent le mieux. Jouer avec trois milieux ? Je n'aime pas improviser. Je crois que l'improvisation nous emmène plus vers l'erreur qu'autre chose. Peu importe que l'on joue avec deux ou trois joueurs au milieu, ça ne changera pas la possession. Il nous faut plus de mobilité des joueurs et donner des options aux joueurs créatifs."

La suite du mercato

"Comme vous pouvez le comprendre, on est plutôt focus sur le match face au Pana que le mercato. Il faut poser ces questions aux dirigeants. Moi, je m'occupe d'analyser l'adversaire et que mes joueurs récupèrent. C'est ce que l'on veut"

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

#Marcelino: "Je suis toujours optimiste, toujours. Le pessimisme se transfert aux joueurs. On a la capacité de se qualifier demain" #OMPAOFC #ConfOM pic.twitter.com/1E4PArzKs2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 14, 2023

Podcast Men's Up Life