OM : 3 changements majeurs à Clermont dans le onze vainqueur du PSG ?

Igor Tudor a eu beau pester contre le calendrier démentiel imposé par les instances cette saison, le coach de l’OM ne devrait pas trop toucher à son équipe victorieuse du PSG (2-1), à Clermont (21h). Toujours privé de Nuno Tavares blessé à une cuisse, L’Équipe avance qu’il devrait faire confiance à la majeure partie des titulaires qui ont battu les Parisiens en milieu de semaine avec l’idée de surfer sur ce succès probant.

Il pourrait quand même avoir quelques différences dans le onze, notamment dans l’animation, dont une de taille : Valentin Rongier, époustouflant au poste de défenseur central face au PSG, va retrouver une place plus conventionnelle au milieu de terrain.

Et contrairement au match de Coupe de France, Cengiz Ünder sera aligné au poste de piston droit et Jonathan Clauss à gauche. Signe de l’importance qu’il a prise et de sa forme actuelle, malgré une incroyable débauche d’énergie, le Turc, derrière l’attaquant ou sur un côté, a démarré toutes les rencontres depuis la reprise post-Coupe du monde.