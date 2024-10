OM : cinq bonnes raisons pour Longoria de dire non au deal LFP / Qatar

Le Qatar, c’est le PSG : les deux sont interdits à Marseille

A chaque fois qu’on pense que la LFP a touché le fond en matière de ridicule, elle s’arrange pour creuser plus profond. Dans le deal des droits TV négocié cet été, il y avait 400 M€ à la charge de DAZN et 100 M€ pour beIN. Mais la chaîne qatarie, qui ne retransmet qu’un match, souhaitait régler cette ardoise via du sponsoring. Les dirigeants de la Ligue, qui vivent dans leur tour d’ivoire (ou plutôt dans leur loge au Parc, louée un demi-million à l’année !), ne pouvaient pas savoir que les supporters français détestent le Qatar et son dopage financier au PSG. Pour cela, il leur faudrait sortir de leurs bureaux luxueux près du parc Monceau. On ne saurait d’ailleurs trop leur conseiller de le faire à l’avenir, ça leur évitera de se couvrir de ridicule au moment d’estimer les droits TV de la Ligue 1 à un milliard… Mais passons ! Le sponsor qatari est donc une condition sine qua non pour que beIN signe son chèque. Sauf qu’évidemment, Pablo Longoria a refusé qu’une quelconque entreprise venue de l’émirat apparaisse sur les tuniques blanches. Et comment ! Le Qatar, c’est le PSG, c’est la capitale, c’est interdit à Marseille ! Tout comme la mairie a refusé que s’affiche le slogan « Paris 2024 » au Vélodrome pendant les JO, hors de question que cette pollution visuelle souille les maillots blancs. Et Longoria devrait même aller plus loin, lui qui serait prêt à autoriser une présence sur les panneaux publicitaires pendant les matches : rien de qatari à l’OM, que ce soit au Vélodrome ou sur les équipements !

Ça va mettre Labrune dans l’embarras

La première conséquence de ce refus, c’est que les tensions vont s’accroître entre la LFP et beIN. Et donc que le président de la Ligue, Vincent Labrune, va être mis un peu plus dans l’embarras. L’infâme ancien président de l’OM ne mérite rien d’autre. Depuis qu’il a mis les pieds dans le football, il s’en sert pour gagner beaucoup d’argent et flatter son ego plutôt que de le servir. A son actif, l’explosion en plein vol de l’OM version Deschamps, qui remportait des titres, et une collection épatante de casseroles depuis qu’il est à la tête de la Ligue. Labrune n’est que le pantin de Nasser al-Khelaïfi, lui-même empêtré dans de très nombreuses affaires judiciaires. Ces deux-là forment un duo guignolesque qui continue de prendre la Terre entière pour des idiots alors que tout le monde a compris qu’ils n’étaient bons à rien. L’argent et le pouvoir, c’est l’émir du Qatar qui les a. Al-Khelaïfi n’est que son sous-fifre, qui lui-même tire les ficelles de la marionnette Labrune. Embêter ce dernier en refusant le deal avec le Qatar permet donc à l’OM de contrarier l’émir, d’énerver al-Khelaïfi, qui va se défouler sur Labrune. On prend !

Ça fait de l’OM le premier adversaire du QSG

Au-delà de toutes les rivalités historiques, géographiques et culturelles, le football français est aujourd’hui divisé en deux. Les partisans du dopage financier opéré au PSG et les autres. Ceux qui vibrent à l’idée de voir une équipe remporter 10 titres en 12 ans sans mérite, grâce à un budget huit fois supérieur à la moyenne de la L1, de voir Messi, Neymar et Mbappé réunis dans la même équipe. Et ceux qui trouvent cela honteux d’autoriser une telle différence budgétaire, surtout qu’elle est artificielle. Comme si on autorisait une moto à prendre le départ du Tour de France… Tous les clubs ont été perdants dans cette histoire, mais certains plus que d’autres et l’OM en fait partie. Que le club le plus populaire de France s’oppose au deal avec le Qatar est une très bonne chose car il incitera les plus petits qui pensent comme à lui à le suivre. Le Havre, par exemple, est prêt à refuser à beIN le droit d’entrer dans son stade Océane. Le club doyen sait désormais que l’OM est à ses côtés pour dénoncer les bidouillages qataris. La décision de Longoria va sans doute ouvrir une porte dans laquelle de nombreux clubs vont s’engouffrer.

C’est bon pour la popularité de Longoria

Il y a un an, Pablo Longoria voulait quitter l’OM après une réunion très houleuse avec les ultras pendant laquelle il avait été accusé de beaucoup de choses par les South Winners. Un an plus tard, non seulement l’Espagnol est toujours à la barre mais il est sorti renforcé de cette crise. Il a eu la bonne idée de nommer Mehdi Benatia dans un rôle de conseiller en novembre, il a réalisé un mercato estival très prometteur et, aujourd’hui, il prend la tête de la fronde contre beIN, donc contre Labrune et al-Khelaïfi, deux personnages honnis par les supporters marseillais. On regrette que le président de l’OM n’ait pas voté pour Cyril Linette lors de l’élection présidentielle à la LFP mais peut-être y avait-il un plan derrière tout ça, comme savonner la planche à Vincent Labrune avec ce type de décision. En tout cas, mettre ce dernier dans l’embarras rapporte forcément des points à l’ancien directeur sportif !

Cela peut lui permettre de devenir le meneur d’une fronde plus globale

Dans l’entretien qu’il a accordé à L’Equipe la semaine dernière, Pablo Longoria est notamment revenu sur la polémique arbitrale après l’Olympico. Le président de l’OM a fait de son cas une généralité en expliquant que l’arbitrage en France était incohérent et qu’il pénalisait tout le monde. Après les sifflets, c’est au tour de la LFP d’être placée devant ses incohérences par le dirigeant espagnol. Le football français marche sur la tête, ça fait trop longtemps que ça dure et il est grand temps que les présidents des plus grands clubs du pays s’unissent pour mettre un terme à la gabegie. John Textor (OL) a été particulièrement offensif sur le dossier des droits TV. Les deux Olympique nourrissent une grande rivalité sur le terrain mais si leurs présidents pouvaient s’associer pour faire tomber Labrune et le Qatar, tout le monde leur en serait reconnaissant ! Et surtout, le football français pourrait enfin espérer sortir de l’ornière, lui qui se croit dans le Top 5 européen alors qu’il peine à se faire une place dans le Top 10.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.