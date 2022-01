OM : 5 joueurs majeurs absents avant le choc contre les Girondins

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

A 48h du match, on ne sait toujours pas si l'OM devra se déplacer à Bordeaux vendredi. Hier, les Girondins avaient 7 joueurs positifs au covid alors qu'il en faut 10 pour que la partie soit reportée. Leurs dirigeants et leurs ultras faisaient tout pour que cette rencontre à laquelle ils attachent tant d'importance ne se joue pas. Mais les Marseillais, qui courent après un succès en Aquitaine depuis 45 ans, pourrait également aborder ce match avec des absences.

En effet, ce matin à l'entraînement, il n'y avait pas Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda, Valentin Rongier, Gerson et Arkadiusz Milik. Sans que la raison de leur absence n'ait été révélée. Pourraient-ils avoir contracté le covid ? Si oui, cela ferait trois titulaires en moins pour Jorge Sampaoli ! Le club devrait communiquer rapidement sur ces cinq joueurs s'ils ont été contrôlés positifs...

Les Olympiens sont à l’entraînement ce matin, on compte 5 absents (Gerson, Milik, Rongier, Alvaro et Mandanda), en plus de Dieng et Gueye, partis pour la Can. Amavi a quitté le groupe depuis hier#OM #TeamOM pic.twitter.com/cveryPC8nO