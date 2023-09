OM : Abardonado annonce un coup dur et et réserve une surprise musclée au PSG

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Après avoir confirmé l’absence d'Ismaïla Sarr pour le déplacement à Paris, le Sénégalais n’étant toujours pas suffisamment rétabli, Pancho Abardonado s’est montré combatif devant les médias. « Je suis à la disposition du club. Si je dois repartir demain avec la N3, ce sera avec grand plaisir. Pour moi c'est une opportunité, a-t-il clarifié en conférence de presse. Le calendrier fait qu'on affronte Paris, on va essayer d'être le plus performant. C'est une joie en tant que jeune Marseillais de se présenter face au grand PSG, en espérant prendre du plaisir. On y va pour aller chercher un résultat. »

« Je veux un football offensif et agressif »

Non content d’avoir réussi à prendre un point à Amsterdam (3-3) pour son baptême du feu en Ligue Europa contre l'Ajax, - « Pablo Longoria m'a félicité, j’ai fait tout simplement mon travail de coach » - Abardonado entend insuffler une nouvelle dynamique à l’OM. « Chaque coach a ses préférences, ses habitudes. Marcelino a essayé de mettre en place son système. J'en ai un autre. J'ai mes convictions. Je veux un football offensif et mettre les joueurs à leurs postes, a-t-il énoncé. Je veux que l'équipe me ressemble, qu'elle soit agressive. Mais j'ai joué plus 300 matchs en pro et je n'ai jamais pris de carton rouge. Agressivité dans le bon sens du terme. » Le PSG est prévenu.

🔵 Suivez en direct la conférence de presse de 𝐉𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐀𝐛𝐚𝐫𝐝𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 et @Valrongier28 sur notre chaîne @TwitchFR 📲 #PSGOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 23, 2023

Podcast Men's Up Life