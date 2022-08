OM - AC Milan : Tudor pointe du doigt le niveau de ses joueurs et revient sur son accrochage avec Gerson

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Pour son cinquième et dernier match de préparation, l'Olympique de Marseille a été surclassé ce dimanche sur sa pelouse par l'AC Milan (2-0). En zone mixte, l'entraîneur olympien, Igor Tudor, a reconnu la supériorité milanaise, pointant du doigt le niveau de ses joueurs.

"C'est un problème de niveau"

"On a connu des difficultés évidentes. Aujourd'hui, on a affronté une équipe de haut niveau qui a fini devant l’Inter Milan et la Juventus Turin la saison passée. Il y avait un écart entre les deux équipes, on n'a pas réussi à le combler, surtout en première période. On a été un peu mieux après la pause. Mais on n’était pas prêt à affronter ce genre d’équipe... L'AC Milan était plus fort, tout simplement. Ce n’est pas un problème de préparation, c’est un problème de niveau, il faut être réaliste, il y a un écart entre les deux équipes", a lâché le technicien croate avant d'être interrogé sur l'accrochage qu'il a eu avec Gerson. "Non rien, j’ai de très bons rapports avec Gerson. Ce soir, il m’a beaucoup plu, il a joué avec humilité. C’est un joueur qui est très fort. Je suis très content de ce qu’il a prouvé."

⏱ 90’ | #OMMilan 0️⃣-2️⃣



C’est terminé : l’OM s’incline face au champion d'Italie.



Rendez-vous dimanche prochain à l’@orangevelodrome pour le premier match de la saison de @Ligue1UberEats 🆚 Reims 🔜 pic.twitter.com/njWbjXUU0W — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 31, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur