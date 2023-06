OM : accord imminent entre Longoria et un entraîneur !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Depuis plusieurs semaines, l'OM est à la recherche d'un remplaçant à Igor Tudor, qui a décidé de quitter son poste d'entraîneur un an seulement après son arrivée. Et le favori pour succéder au technicien croate se nomme Marcelo Gallardo.

Gallardo se rapproche de l'OM

L'arrivée de l'ancien coach de River Plate sur le banc de l'OM continue de préciser. Et pour cause, le journaliste argentin de TyC Sports, Germán García Grova, a affirmé ce mardi sur Twitter que les négociations avanceraient dans le bon sens entre Marcelo Gallardo et le président olympien, Pablo Longoria. Petit à petit, on se rapprocherait donc d'un accord entre le technicien argentin et l'OM.

💣#OlympiqueMarseille avanza en la negociación por Marcelo Gallardo



👉🏾Pasito a Pasito, el club 🇫🇷 busca concretar la llegada del entrenador 🇦🇷 pic.twitter.com/MmnYoSng61 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 13, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur