OM - Mercato : Benatia lance une première piste et met le Stade Rennais en rogne !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le match est d'importance. Car l'OM, si mal en point en Ligue 1, peut s'offrir une éclaircie bienvenue en Coupe d'Europe. En effet, les joueurs de Gattuso, si ils s'imposent ce soir face à l'Ajax d'Amsterdam, peuvent se retrouver en 16es de finale, et même en 8es, en fonction du scénario des autres rencontres. Pour les 8es, ce sera le cas si il y a victoire au Vélodrome et dans le même tempos défaite de Brighton contre l'AEK Athènes.

En attendant, le club a préparé avec le plus grand sérieux cette rencontre. Hier, à l'entraînement, et à la seule exception de Valentin Rongier, blessé, tout le groupe était présent pour l'entraînement. Mehdi Benatia, le nouveau conseiller sportif, était également au bord du terrain afin, sans doute, d'avoir une idée plus précise du groupe actuel.

Puertas suivi par l'OM, Rennes et Monaco

Probable que sa réflexion se nourrisse en vue du prochain mercato hivernal... avec une première piste en vue ! Selon Foot Mercato, l'OM serait ainsi lancé sur les traces de Cameron Puertas (25 ans). Suivi aussi par l'AS Monaco et le Stade Rennais, le milieu offensif espagnol de l'Union Saint-Gilloise n'est autre que le meilleur passeur européen (11) cette saison. FM précise qu’il est peu probable de voir le joueur valorisé à 6 millions d’euros quitter le navire en plein hiver. Un départ l’été prochain semble plus envisageable.

🚨Exclu : 🔵⚪️ 🔴⚪️ #mercato

▪️ l'actuel meilleur passeur des grands championnats européens (11 passes décisives TTC) Cameron Puertas plait beaucoup en #Ligue1

▪️ l'OM, l'AS Monaco et le Stade Rennais suivent le milieu 🇪🇸 valorisé à 6 M€ par l'Union Saint Gilloise 🇧🇪… pic.twitter.com/wU63ebmwxl — Sébastien Denis (@sebnonda) November 30, 2023

Podcast Men's Up Life