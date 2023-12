OM - Ajax Amsterdam : Gattuso lâche des mots forts sur Aubameyang et annonce un coup dur

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Porté par Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de son premier triplé depuis son arrivée sur les bords de la Canebière, l'Olympique de Marseille s'est imposé ce jeudi sur sa pelouse contre l'Ajax Amsterdam (4-3) et a validé son billet pour la phase finale de la Ligue Europa. En conférence de presse d'après-match, le coach olympien, Gennaro Gattuso, a livré son sentiment sur cette folle rencontre, se montrant satisfait de la victoire et de la prestation des siens.

"On a affronté un Ajax qui, en ce moment, joue un foot sans se poser de questions. On a souffert, par moments, on a aussi fait de très bonnes choses. On savait qu'on allait prendre des risques. Il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, mais les garçons ont été très bons, il n'est pas facile de jouer contre cette équipe. Je profite de la victoire. On a essayé de faire des choses différentes, avec du un-contre-un dans toutes les zones. On pouvait faire mieux sur les buts pris mais l'important était de gagner. Maintenant, on doit améliorer notre classement en championnat. Le regarder fait un peu peur. Pour moi, il n'y a pas de problème mental. Mais en Ligue 1, on affronte des équipes très physiques, avec moins de profondeur que les années précédentes, des équipes plus européennes, finalement", a confié l'Italien, qui s'est ensuite exprimé sur Pierre-Emerick Aubameyang.

"Je suis un des rares qui n'a rien dit sur Aubameyang"

"Je n'ai rien à dire, pour être franc. Je suis un des rares qui n'a rien dit sur lui. Je suis content pour l'athlète qu'il est, pour le joueur qu'il est. Je ne suis pas surpris, parce que je ne lui donne rien, je ne donne rien à Pierre-Emerick Aubameyang, quand je dis qu'il a 35-36 km/h de vitesse, qu'il est encore un joueur vivant, je ne lui donne rien. Je suis content de ses trois buts, mais je savais que, en travaillant ainsi, ce moment-là arriverait. J'y ai toujours cru. Mais je pense que ce moment-là a été juste, parce qu'il a mis peu de buts. Il s'appelle Aubameyang et il a été massacré. Quelqu'un qui a fait 200 buts et qui a encore envie de s'entraîner comme il s'entraîne, je pense que c'est normal qu'il ait réussi une soirée comme celle-ci."

Seul point noir de cette soirée pour les Marseillais : la blessure de Joaquin Correa. Comme annoncé par Gennaro Gattuso devant la presse, l'attaquant argentin va passer dans les prochaines heures des examens pour en savoir plus sur sa blessure.

