OM : Alvaro Gonzalez désigne le meilleur joueur de Ligue 1

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours d'affronter Canet en Roussillon en 16es de finale de la Coupe de France, le défenseur central espagnol, Alvaro Gonzalez, a estimé que son coéquipier à l'OM, Boubacar Kamara, était le meilleur joueur actuel en Ligue 1.

"On dirait que Kamara a 30 ans !"

Boubacar Kamara et Alvaro Gonzalez Credit Photo - Icon Sport

"Pour moi, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1 actuellement, il est top. Jouer comme un défenseur central est un peu plus facile que d'évoluer au milieu. Les prestations que Bouba a faites pour l'équipe sont incroyables. Il a 21 ans, on dirait qu'il a 30 ans ! Je regarde les matchs chez moi et les choses qui se passent sur le terrain et pour moi, c'est le meilleur joueur du championnat", a lâché l'ancien joueur de Villarreal. Il faut dire que Kamara joue à un niveau incroyable cette saison tant en défense centrale qu'au milieu de terrain.