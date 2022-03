OM : Alvaro Gonzalez sort du silence, il n'a pas renoncé à Marseille !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Si le divorce semble de plus en plus inéluctable entre l'OM et Alvaro Gonzalez, le défenseur olympien garde toujours une grand affection pour les supporters phocéens. S'estimant maltraité par ses dirigeants et Jorge Sampaoli, l'Espagnol a certes quitté la France ces derniers jours pour se réfugier en Espagne et se ressourcer.

Comme annoncé par le directeur de la communication du club phocéen Jacques Cardoze, des discussions auront lieu avec la direction la semaine prochaine pour tenter d'applanir les tensions et permettre un retour dans le groupe d'Alvaro.

En attendant cette rencontre au sommet, Alvaro est sorti du silence sur Twitter pour crier son amour à l'OM, en français dans le texte. Répondant à un supporter remerciant « el Patron » pour sa combativité, l'ancien joueur a rappelé qu'il se battrait « jusqu'à la mort, toujours » pour les couleurs. Une sortie un brin démago mais appréciée des fans...

Jusqu'à la mort toujours ?￰゚メル https://t.co/L8yJrpCXBn — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) March 27, 2022

Alvaro sort du silence à l'OM Rentré en Espagne il y a quelques jours, Alvaro Gonzalez n'a pas encore complètement tiré un trait sur l'OM. Il l'a prouvé sur Twitter en lançant un message d'amour au peuple olympien... En attendant de savoir à quelle sauce il sera mangé par ses dirigeants.

Alexandre Corboz

Rédacteur