OM : Alvaro tourne la page Neymar, défend Benedetto et veut retrouver la grinta de Marseille !

Sur la défaite face à l'Olympiakos

« Perdre à la dernière minute, c'est dur, mais on n'a pas bien joué, on doit s'améliorer. On manque de confiance aussi, mais on manque de beaucoup de choses, notamment la grinta. Mais j'ai confiance, car l'an dernier, la grinta on l'avait (…) Les objectifs restent le même, il manque encore beaucoup de matchs. On ne peut parler maintenant. En championnat, si demain on gagne à Lorient, on se rapproche des premières choses. J'ai beaucoup de confiance en l'équipe ».

Sur le choc à venir contre Manchester City

« C'est le maximum, c'est la Ligue des Champions, jouer contre les meilleures équipes. La motivation pour cette compétition est au plus haut. Guardiola a tout gagné, je connais très bien Rodri. Pour moi, c'est un autre niveau de football ».

Sur l'affaire Neymar

« J'ai beaucoup parlé de ça, maintenant je suis passé à autre chose. J'ai besoin de parler de foot et le plus important c'est l'OM. Je veux parler de Lorient, de Ligue des Champions, et plus de Neymar ».

Sur la crise de confiance de Benedetto

« Le problème ce n'est pas Dario, c'est toute l'équipe. Je le vois tous les jours à l'entrainement, j'ai beaucoup de confiance en lui ».

Sur le jeune Luis Henrique

« C'est un très bon joueur. Il a besoin d'être tranquille car il est très jeune. Il aura besoin de temps, tout est au nouveau pour lui. C'est important de se sentir bien dans la ville, dans l'équipe. Il sera important à l'OM ».

Sur son amour pour Marseille

« Je suis très content d'être ici. J'ai signé trois ans de plus. Je suis très tranquille dans la ville, dans l'équipe, dans le vestiaire. Nos supporters nous manquent au Vélodrome. Jouer City à la maison sans eux, c'est très difficile ».

