OM : Amavi fait un clin d'œil à Tudor depuis l'Espagne

Au cœur de l'intersaison, quand les joueurs de l'OM faisaient connaissance avec les méthodes autoritaires d'Igor Tudor et que les clashs se multipliaient, l'un d'eux a opposé Jordan Amavi au Croate. Ce dernier aurait assuré au latéral gauche que tant qu'il serait à Marseille, il ne jouerait pas. De fait, après avoir refusé l'Olympiakos, le joueur a fini par prendre la direction de Getafe, où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison.

Ce mercredi avait lieu sa première conférence de presse. Il a déclaré : "J'ai dû m'entraîner seul, ça a été très difficile et je remercie Getafe pour cette opportunité. Au niveau physique, je suis en parfaite condition et au niveau psychologique, j'ai été très bien accueilli par le groupe. Tout va bien. J'ai confiance en cette équipe". Un petit clin d'œil à Tudor : à l'en croire, Amavi était au top et aurait peut-être mérité sa chance. Même si la comparaison avec Nuno Tavares ne parle pas vraiment en sa faveur...