OM - Angers (3-2) : le message émouvant de Thauvin après sa dernière apparition

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C'est la fin d'une histoire qui aura duré plus de sept saisons ! Futur joueur des Tigres de Monterrey, club qu'il rejoindra en fin de saison, Florian Thauvin a disputé son dernier match avec l'Olympique de Marseille ce dimanche face à Angers (3-2), dans le cadre de la 37ème journée de Ligue 1. Forcément ému après cette dernière apparition pleine de rebondissements, l'international français a tenu à adresser un message de remerciements au club marseillais et à ses dirigeants.

"C'est un choix qui a été difficile pour moi. J'ai eu l'opportunité de continuer à l'OM, je remercie Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt parce qu'ils m'ont fait une super proposition, un contrat de cinq ans avec un plus gros contrat que ce que j'ai actuellement, ils ont tout fait pour me conserver, je leur dit un grand merci. Le club démarre un nouveau chapitre, une nouvelle ère et devait avoir un joueur 100% concerné et prêt pour relever ce défi. Il était temps pour moi de découvrir autre chose. L'OM est fantastique, le plus beau club français, mais c'est un club fatigant, je pense que j'avais fait le tour. J'ai eu envie de découvrir autre chose et surtout ne pas faire de mal à mon club en n'étant pas à 100%. Le club méritait un joueur prêt à soulever des montagnes pour atteindre ses objectifs, j'espère qu'ils arriveront à le trouver."

Enfin, le champion du Monde est également revenu sur son choix de rejoindre le Mexique au micro de Canal +. "Concernant le Mexique, le plus important pour moi était de prendre du plaisir. J'ai toujours été amoureux de l'Amérique Latine, ce sont des passionnés de foot. Le foot, c'est avant tout ma passion, je veux retrouver beaucoup de plaisir. Gignac m'a appelé pour me parler du projet, j'ai tout de suite été emballé. Cela a été très facile après pour avancer."