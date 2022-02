OM - Angers : Sampaoli encense Milik et fait une révélation sur lui, Payet grimace

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les détracteurs d’Arkadiusz Milik se sont murés dans le silence depuis hier soir. En ouverture de la 23e journée de L1, l’attaquant de l’OM s’est offert un triplé devant le SCO d’Angers qui devrait lui permettre de retrouver du crédit. C’est déjà le cas auprès de Jorge Sampaoli.

« Arek a été un grand apport pour nous, je suis content de cela, a commenté le coach argentin de l’OM avant d’avouer qu’il n’était pas encore à 100% ! Quand Arek est à son niveau, on en bénéficie. On l'espérait. À la fin, il marque deux buts avec des services des ailiers, donc son rendement n'est pas lié au système à deux pointes, mais plutôt à son niveau personnel. Il n'est pas encore à 100%, quand ça sera le cas, il nous aidera encore plus. »

Si Milik a hérité de la note exceptionnelle de 9 dans L’Équipe, Dimitri Payet ferme la marche (avec Boubacak Kamara) avec un médiocre 4 ! « Quelques inspirations mais des pertes de balle dangereuses, observe le quotidien sportif. Il a moins pesé que d’habitude et a été remplacé par Amine Harit. »

