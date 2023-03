OM : après Rennes, Tudor défend Balerdi et met un taquet à l’OL !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La pénible semaine de l’OM s’est bien terminée hier avec une précieuse victoire à Rennes (1-0). Une réalisation de Leonardo Balerdi a permis aux Phocéens de revenir de Bretagne les valises pleines et une place solidifiée sur le podium. Igor Tudor était fier de ses joueurs et a défendu Leonardo Balerdi, pris pour cible après l’élimination par Annecy en quarts de finale de la Coupe de France, mercredi au stade Vélodrome (2-2, 6-7 aux t.a.b).

« Après notre match de Coupe, gagner ici a beaucoup de valeur. Nous souhaitions réagir, a affirmé Igor Tudor en conférence de presse. Je suis très fier des joueurs. Venir gagner ici n’est simple pour personne parce qu’ils jouent vraiment très bien. Les joueurs ne sont pas des machines. Pour eux aussi, c’était dur. Rennes ne s’est pas créé beaucoup d’occasions, hormis sur coups de pied arrêtés. (À propos de Balerdi.) Je crois en lui. Il a été l’un des meilleurs. »

Souhaitant revenir sur l’élimination surprise en Coupe de France, le coach de l’OM a mis un petit taquet à l’OL ! « On fait une saison fantastique, a-t-il déclaré sur Prime Vidéo. La coupe de France c'est comme ça et vous le voyez, à part Lyon les gros sont sortis, et encore ils sont dixièmes. »