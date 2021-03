OM : après Thauvin, Payet s’est mis à dos un autre taulier du vestiaire !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Dimitri Payet semble mieux depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM. Le meneur de jeu, très décevant depuis le début de la saison, a retrouvé un peu de son influence et a été plutôt actif lors de ses dernières sorties.

Ces efforts pourraient ne pas être suffisants pour effacer son ardoise auprès de ses coéquipiers. Il y a peu, on a ainsi appris que ce même Payet avait exaspéré Florian Thauvin en négociant avec les dirigeants dans le dos de ses partenaires une « prolongation à vie au club » et un nouveau salaire.

Relations tendues entre Payet et Mandanda ?

Selon L’Équipe, cette manière de faire n’aurait plu non plus à un certain Steve Mandanda. Le champion de l’OM, véritable institution à l’OM, lui en aurait surtout voulu au Réunionnais un lissage de son salaire alors qu’il déclarait publiquement ne pas vouloir le baisser. Ce double discours aurait tendu leurs relations.