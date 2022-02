OM : après Troyes, Sampaoli fait du Villas-Boas avec une déclaration lunaire

Zapping But! Football Club OM : faut-il reposer Dimitri Payet ?

Après une première saison magnifique en 2019-20, André Villas-Boas a commencé à dérailler à l'automne de la suivante. Cela s'est senti au niveau de ses analyses de match, beaucoup trop positives par rapport au compte tenu. On se souvient par exemple que, selon lui, l'OM aurait dû remporter le Trophée des champions alors que le PSG avait dominé de la tête et des épaules... Eh bien, Jorge Sampaoli commence à prendre le même chemin. Après Troyes (1-1) cet après-midi, où ses joueurs ont clairement perdu deux points pour avoir arrêté de jouer après l'ouverture du score à la 28e minute, il n'a quasiment vu que du positif !

« Je pense qu’on a bien contrôlé le match, tout au long de ces deux heures, il y a eu des difficultés à la fin et on a fait match nul. C'était difficile pour nous, cette intensité sur le terrain. On aurait pu gagner, tous les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient sur le terrain. Oui, il y a eu des difficultés pendant ce match, nous avions un voyage très long, c'est difficile de jouer. Ce n'était pas volontaire de laisser le ballon à l'ESTAC. Nous allons pouvoir nous reposer et travailler sur ça. »