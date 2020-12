OM – AS Monaco (2-1) : Villas-Boas souligne la résistance de ses troupes mais s'inquiète pour Sanson

C'est un coach très heureux qui s'est présenté devant la presse après le succès de l'OM contre Monaco. André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, bien conscient que tout n'a pas été parfait, a tout de même souligné le bon match de ses troupes face à Monaco. « La première période a été très bonne. On a maîtrisé le ballon et on leur a posé des difficultés avec le losange. On a été extraordinaires. En deuxième période, tout le monde a vu que la fatigue s’est installée. On voulait profiter des espaces et on a changé en passant en 4-3-3. Thauvin a raté une occasion de 3-0 et ensuite on a été un peu en difficulté. »

Alors que les Phocéens devaient gérer une nouvelle semaine européenne difficile pour les organismes et le moral, AVB s'est montré admiratif de la capacité de ses partenaires à enchaîner. « Les mecs étaient extrêmement fatigués, on est rentrés à 4h30 du matin de Manchester. C’est une victoire très, très importante pour nous avec en plus ce week-end des matches entre le PSG et Lyon et entre Montpellier et Lille. Je suis très, très content. (...) Émotionnellement ça a été très dur avec la fin de l’aventure européenne. Alors faire une prestation comme ça, je dis bravo à l’équipe. »

Sanson déjà out pour Rennes ?

En revanche, le point noir de la soirée est la sortie sur blessure de Morgan Sanson, touché à la cuisse. Avec l'enchaînement de matchs qui se profile, cela ne rassure pas le coach marseillais. « Pour Morgan Sanson on a une blessure musculaire aux ischios. Ça va faire juste pour Rennes. On attend l’IRM pour communiquer », a conclu le coach marseillais.