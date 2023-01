OM - AS Monaco : Tudor allume l’arbitre et justifie la sortie de Guendouzi à la mi-temps

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OM a vu sa série de huit victoires stoppée nette contre l’AS Monaco hier soir à l’Orange Vélodrome, où chaque équipe a eu sa mi-temps (1-1). « Monaco a mieux joué que nous en première période, ils auraient pu marquer plus de buts, mais c’est la même chose pour l’OM en seconde période. J’ai trouvé les joueurs en deçà physiquement en première période »,a analysé Igor Tudor en conférence de presse d’après-match.

Le coach de l’OM était aussi et surtout passablement agacé par le penalty non sifflé suite à une faute de Guillermo Maripan sur Sead Kolasinac à la la 73e minute de jeu : « Pour moi, c’est penalty et rouge. Depuis l’introduction du VAR, c’est la plus grande erreur dans le foot que j’ai vue. C’est quelque chose d’inexplicable pour moi. »

Lancé enfin sur la sortie de Mattéo Guendouzi à la mi-temps, il s’en est expliqué : « Mattéo est le joueur qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison avec Chancel (Mbemba). C’était simplement un choix technique pour mettre Ünder à sa place. »