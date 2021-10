OM, ASSE : et maintenant, Guendouzi se chamaille avec Saliba !

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Ce week-end, l’OM s’est imposé face à Lorient en ne faisant pas vraiment dans la demi-mesure (4-1). Tout comme Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi est sorti du lot dans les rangs marseillais en marquant notamment un de la tête... qui lui a permis de chambrer son partenaire William Saliba censé être l’expert dans ce domaine.

« Le but de la tête on l’a travaillé à l’entrainement plusieurs fois. Normalement ça devrait être Saliba à la réception pour marquer ce genre de but. Mais vu qu’il est pas capable de le faire, j’ai essayé de le remplacer », a souri l’ancien milieu de terrain du PSG sur les canaux d’OM Média.

La bonne ambiance régnant dans le vestiaire de l’OM ne sera pas de trop pour affronter le PSG dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1 à l’Orange Vélodrome (20h45).