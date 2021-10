OM, ASSE : la petite phrase de Saliba qui va faire enrager le peuple vert

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

William Saliba (20 ans) a déjà mis tout le monde d’accord à l’OM. Prêté par Arsenal au club phocéen au cours du mercato estival, l’ancien défenseur central de l’ASSE est titulaire sous les ordres de Jorge Sampaoli. Même Dimitri Payet est sous le charme de son nouveau coéquipier.

« Les nouveaux ont tous apporté quelque chose de différent. Après, je suis plus proche des jeunes. Donc, celui qui m'impressionne le plus, c'est "Willie" (William Saliba). Vu ce qu'il fait depuis le début de saison, je ne comprends pas qu'il n'ait pas joué davantage avec Arsenal », a déclaré le meneur de jeu de l’OM hier à L’Équipe.

Saliba, lui, se sent comme un poisson dans l’eau à l’OM et n’hésite pas à le clamer haut et fort. « C’est un club très spécial, avec les supporters et tout, c’est un club de fou, a-t-il lâché au micro de Téléfoot avant de faire un signe avec les deux mains bien connu du peuple marseillais. Ah voilà, là, je suis 100% Marseillais moi hein. » Une petite phrase qui ne manquera pas de faire enrager le peuple vert.

