OM, ASSE : Payet compare Milik et Aubameyang

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Alors qu'une semaine très chargée se profile pour l'OM entre les déplacements à Thassolonique pour le quart de finale retour d'Europa League Conférence et le Classico au Parc des Princes, Dimitri Payet a pris le temps de répondre aux questions de la chaine Twitch de la Ligue 1. Il y a évidemment été beaucoup question de jeu, notamment de sa façon de s'adapter aux attaquants évoluant à ses côtés. Le Réunionnais a ainsi comparé Pierre-Emerick Aubameyang, connu à l'ASSE (en 2011), et Arkadiusz Milik.

"Si je compare Arek Milik aujourd’hui et Pierre-Emerick Aubameyang lorsque j’étais à Saint-Etienne, ce sont deux styles différents. Avec Aubameyang, sans regarder, je mettais le ballon dans la profondeur et je savais qu’il allait l’avoir. C’est beaucoup plus facile de jouer avec des attaquants de ce style car, même quand on se trompe, ils peuvent arriver à l’avoir. Arek, c’est plus un point d’appui, un attaquant de surface. C’est le numéro 10 qui doit s’adapter. Après, avec Arek, on a la chance d’avoir un attaquant de classe mondiale. On sait qu’à partir du moment où on le met dans les meilleures conditions, il y a beaucoup de chances pour que ça aille au fond. Un numéro 10 existe parce qu’il y a un attaquant qui les met au fond, mais l’attaquant existe aussi parce que le numéro 10 lui donne des ballons. C'est vice-versa."

Treat yourself to some Dimitri Payet stunners today 🪄 [THREAD]



(via @europacnfleague)pic.twitter.com/dVaNRefVQR — B/R Football (@brfootball) April 12, 2022

Pour résumer Dans un entretien à la chaîne Twitch de la Ligue 1, le meneur de jeu de l'OM Dimitri Payet a comparé son jeu quand il avait un attaquant comme Pierre-Emerick Aubameyang à l'ASSE et quand il a un Arkadiusz Milik, comme actuellement.

Raphaël Nouet

Rédacteur