OM, ASSE, PSG, FC Nantes, OL : Sampaoli a inoculé un nouveau poison à toute la L1

Thierry Henry fan du jeu proposé par l’OM. Le consultant d’Amazon Prime est revenu sur la victoire de l’OM face à Monaco et a relevé la tactique offensive presque infaillible de Jorge Sampaoli qui a fait beaucoup de mal aux anciens protégés de Thierry Henry (ex-coach de Monaco).

"Je tire un grand coup de chapeau à Jorge Sampaoli parce que peu importe qui joue, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Le petit Dieng a pu s'exprimer, Harit a pu s'exprimer. Des fois on attendait la qualité du nom. Là, il n'y a pas de nom, ils savent ce qu'ils ont à faire, peu importe qui joue. J'espère qu'ils vont tenir parce qu'hier, franchement je me répète, mais j'ai vraiment pris du plaisir. C'est contagieux et j'en parlais. Tu dois choisir ton poison quand tu es l'équipe adverse. Ça décroche dans ton dos, le faux 9, si tu décroches trop vite ça part en profondeur. On a pu le voir à maintes reprises hier soir (samedi), Matsima s'est fait prendre, Disasi s'est fait prendre. Il était attiré là, ça part dans son dos. Tu ne vas pas là-bas, ça vient court. Choose your poison", a déclaré le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France au micro d'Amazon Prime Vidéo (Propos retranscris par FootMarseille).