OM, ASSE, Stade de Reims : Paganelli couronne les 3 clubs et se moque du PSG

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis la création d'un championnat de France professionnel en 1932-33, un seul club a su traverser les âges en demeurant au sommet (ou en y revenant régulièrement) : l'OM. Le Stade de Reims a dominé les années 50, l'ASSE les années 60-70, l'OL les années 2000 et le PSG depuis 2013. D'où la question légitime que se posent les supporters de tous bords : quel est le plus grand club de tous les temps ? Le journaliste de Canal+ Laurent Paganelli a été invité à y répondre par un supporters marseillais et il l'a fait avec sa malice habituelle...

"Paris ? Non, bien sûr que non !"

"Pour moi qui ai connu l'évolution du foot, on va dire Marseille mais aussi Reims et Saint-Etienne. Paris ? Non, bien sûr que non ! Marseille s'est construit, Reims s'est construit, Saint-Etienne s'est construit. Paris, c'est le Qatar. Ils seraient arrivés à Tombouctou, c'est Tombouctou qui aurait une grosse équipe. Quand on parle du plus grand club, il faut quand même qu'il y ait quelque chose autour de tout ça." Et pan !

L’#OM est-il le plus grand club français de tous les temps ?



Qu’en pense @LaurentPaganel1 ? 🤔 pic.twitter.com/eVq4nKewp5 — Sacha Nabet (@SachaNabet) April 26, 2023

Pour résumer A un supporter marseillais qui lui demandait si l'OM était le plus grand club français de tous les temps, le journaliste de Canal+ Laurent Paganelli a répondu par l'affirmative en y ajoutant le Stade de Reims et l'AS Saint-Etienne.

