OM - ASSE : un cas positif au Covid-19, le match menacé ?

Rien n’est encore gravé dans le marbre pour la tenue du match entre l’OM et l’ASSE ce soir (21h). En revanche, une certitude est écrite et vient d’être communiquée par le club phocéen : « l’Olympique de Marseille annonce la détection d’un cas de Covid-19 et d’un cas contact au sein de son effectif professionnel. Le club a mis en œuvre la procédure d’isolement en vigueur. »

👥 L'Olympique de Marseille annonce la détection d’un cas de Covid-19 et d’un cas contact au sein de son effectif professionnel.

Le club a mis en œuvre la procédure d’isolement en vigueur.



Les 2️⃣0️⃣ Olympiens convoqués pour la rencontre #OMASSE pic.twitter.com/JMqvkxTJoE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021