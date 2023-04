OM, ASSE : Wesley Fofana met la pression sur Tudor et ses hommes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'ancien défenseur central de l'ASSE, Wesley Fofana, qui évolue depuis l'été dernier à Chelsea, a accordé un entretien à Téléfoot, qui a été diffusé ce dimanche. Le natif de Marseille a notamment déclaré sa flamme à l'OM, son club de coeur.

"Les gars, je compte sur vous, on finit sur le podium cette année !"

"Je suis un vrai fan, et c’est le club de ma vie. C’est ce qui m’a fait aimer le foot depuis petit, je suis né supporter de l’OM. Ça me tient et je regarde à fond, et allez l’OM !", a d'abord rappelé Wesley Fofana avant de mettre la pression sur l'entraîneur olympien, Igor Tudor, et ses hommes pour la fin de saison. "Arrêtez de croire qu’on ne va pas finir sur le podium ! Les gars, je compte sur vous, on finit sur le podium cette année !"

Le quart Chelsea - Real Madrid en Ligue des champions, son transfert chez les Blues, l'équipe de France, ses ambitions : Wesley Fofana s'est confié à @SaberDesfa



Un entretien à rattraper de toute urgence par ici ⬇️🔥⚽️🗣️https://t.co/hLwtl9fqJX — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 16, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur