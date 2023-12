OM : Aubameyang en mode super-héros, Balerdi impérial, Vitinha maladroit... les notes des Marseillais à Lorient

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Pau Lopez (6) : une sortie très neutre de l'Espagnol, qui n'a pas eu grand-chose à faire mais s'est incliné à deux reprises. Sur le but de Mendy, il réalise une belle première parade mais le ballon arrive sur l'ancien Marseillais, dont la frappe est détournée par l'Espagnol dans ses filets. Il sort un gros arrêt à la 57e qui aurait pu permettre à Lorient de revenir à 3-4..

Chancel Mbemba (6) : il ouvre le score dès la 3e minute, d'un but plein d'opportunisme après un cafouillage dans la surface lorientaise. Ensuite, il a plusieurs fois été pris à défaut par l'attaque lorientaise. Les trois de derrière doivent encore travailler les automatismes.

Samuel Gigot (5) : pas son meilleur match. Si la défense a chancelé en début de deuxième mi-temps, c'est parce que lui n'était pas très bien. Il a failli marquer un but d'anthologie en première période sur une talonnade mais au niveau défensif, ce n'était pas vraiment ça...

Leonardo Balerdi (6) : une très grosse première mi-temps, une deuxième plus compliquée. Quand l'adverse presse et que son équipe est chahutée, l'Argentin devient nerveux, moins serein techniquement. L'un de ses travers, avec les sautes de concentration.

Jonathan Clauss (2) : il avait un Benjamin Mendy survolté face à lui et il a beaucoup souffert défensivement. Il doit vraiment progresser dans ce domaine. Offensivement, il a été peu trouvé, les Merlus ayant bien fait leur devoir en bloquant ses montées. Expulsé à dix minutes de la fin pour avoir cisaillé un Merlu au milieu de terrain. Une soirée sans...

Jordan Veretout (6) : comme toujours, une très grosse activité associée à une belle vision du jeu, comme on a pu le constater sur sa passe décisive pour Aubameyang à la 42e minute. Mais en deuxième période, il n'a pas su endiguer les vagues lorientaises. On attend qu'il se comporte un peu plus comme un patron dans l'entrejeu, surtout en l'absence de Rongier et Kondogbia.

Aubameyang revit

Amine Harit (5) : très bon en première période, quand Lorient laissait des boulevards au milieu et en défense. Mais après la pause, quand les Merlus ont resserré les lignes tout en mettant plus d'impact, on l'a beaucoup moins vu. Et s'il n'est pas là pour initier les actions, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour l'OM... Remplacé par Gueye à la 72e.

Azzedine Ounahi (5) : en première période, on l'a vu s'arracher pour tenter de récupérer le ballon dans les pieds de Mendy. On a cru que le message de Gattuso le concernant était bien passé. Mais après la pause, il a disparu de la circulation. Bref, l'entraîneur italien a encore du travail avec lui ! Remplacé par Méïté à la 82e.

Renan Lodi (5) : un sauvetage miraculeux sur sa ligne à la 57e. S'il n'est pas là, Lorient revient à 3-4 et ça peut devenir très compliqué pour l'OM. Mais pour le reste, c'est toujours aussi laborieux. Le 3-5-2 masque en partie ses lacunes défensives. Mais en partie seulement...

Vitinha (5) : Aubameyang s'épanouit avec lui à ses côtés. Mais le Portugais est vraiment trop brouillon. Avec un minimum de justesse ou de réalisme, il aurait pu mettre un doublé en première période. La bagarre, c'est bien mais ce qu'on lui demande en premier, c'est de mettre des buts. Remplacé par Murillo à la 82e.

Pierre-Emerick Aubameyang (8) : un doublé, une grosse occasion d'une talonnade aérienne et de la percussion. En première période, il a été exceptionnel. Ça été plus dur après la pause mais on voit enfin l'attaquant qui avait brillé à Dortmund, Arsenal et Barcelone. Touché à un genou sur son deuxième but. Espérons que ce n'est rien de grave... Remplacé par Sarr à la 72e.

