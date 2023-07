OM : Aubameyang et Vitinha associés devant ? Marcelino dévoile sa tactique

Nommé à la tête de l'OM pour succéder à Igor Tudor, Marcelino est arrivé en Ligue 1 avec l'étiquette du coach adepte du 4-4-2. L'entraîneur espagnol s'est beaucoup appuyé sur ce système de jeu lors de ses expériences passées en Espagne (Valence, Bilbao...) et risque encore d'en faire de même à Marseille. Les deux attaquants de pointe de métier, Aubameyang et Vitinha, pourraient alors cohabiter sur le front de l'attaque, à moins que le technicien asturien revoie ses plans. Dans un entretien accordé à la Provence, ce dernier a donné quelques billes sur sa tactique à venir. Et le 4-4-2 semble relégué au second plan dans son esprit :

"Ça va plutôt pencher entre un 4-2-3-1 et un 4- 3-3. On fera une évaluation plus précise quand on aura l’effectif définitif. Mais le plus important est le profil des joueurs. Mes équipes n'ont jamais joué avec deux attaquants parallèles. Ils ont toujours eu des profils et des caractéristiques différents, par exemple un plus rapide et dynamique, l'autre plutôt pivot. Ce qui est clair c'est que l'on doit créer des associations, trouver la profondeur, et être efficace à la finition."