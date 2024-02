OM : Aubameyang s’est offert un joli lot de consolation face au Shakhtar Donetsk

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si l’OM n’a toujours pas gagné un match depuis le 7 janvier dernier et son succès 1-0 à Metz face à Thionville (N3) en Coupe de France, Pierre-Emerick Aubameyang a profité du match nul des Olympiens à Hambourg face au Shakhtar Donetsk (2-2) pour inscrire encore un peu plus son nom dans la grande histoire de la Coupe d’Europe.

Aubame, meilleur buteur de l’histoire de l’Europa

Buteur et passeur décisif contre le Champion d’Ukraine, « PEA » a inscrit son 6ème but de la saison en Ligue Europa mais surtout le 30ème but de sa carrière en C3. Un but qui lui permet d’égaler un certain Radamel Falcao en tête des buteurs dans cette compétition depuis sa refonte en 2009-10.

Il reste encore au moins un match cette saison au Gabonais pour tenter de dépasser l’ancien Monégasque…

