OM : Aubameyang tente un rapprochement avec les supporters grâce à Gignac

Hormis quelques coups d'éclats contre le Panathinaïkos (2-1), à Amsterdam (3-3) ou face au Havre (3-0), Pierre-Emerick Aubameyang connaît un début d'aventure très compliqué à l'OM. Où les supporters, qui ne lui ont pas pardonné son raté à Nice (0-1), juste avant l'ouverture du score, commence à mettre en parallèle son salaire très élevé et son rendement. Laissé sur le banc contre l'AEK Athènes (3-1) jeudi, le Gabonais a vu Vitinha briller à sa place, avec un but et un pénalty obtenu.

"J’aime un peu plus la musique lorsqu’il y a un but"

Dans une interview accordée à Prime Vidéo, mais sur des questions posées par l'ancien buteur marseillais André-Pierre Gignac, Aubameyang a tenté un rapproché avec les supporters marseillais, à deux jours d'un Olympico où il devrait être titulaire : "Le fait de joueur pour ce maillot, c’est extraordinaire. C’est un sentiment particulier, d’autant plus lorsque l’on rentre sur le terrain avec la musique Jump de Van Halen. On a l’habitude de le voir à la télévision depuis petit et là, on le réalise en vrai. J’aime un peu plus la musique lorsqu’il y a un but, c’est celle-là ma préférée (sourire)". Trop rarement passée cette saison, au goût du public marseillais...

