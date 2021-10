OM : avant l'OGC Nice, Sampaoli met un gros coup de pression à ses joueurs

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce soir, l'OM dispute un match très important contre l'OGC Nice. Si les Phocéens remportent cette rencontre à rejouer de la 3e journée, ils s'empareront de la 2e place à la différence de buts aux dépens du RC Lens. Mais comment remotiver des joueurs qui sortent d'un Clasico éprouvant (0-0), d'un marathon de matches et qui peuvent être grisés par les commentaires élogieux ayant escorté leur prestation du week-end ? Jorge Sampaoli a la réponse : leur mettre un gros coup de pression en conférence de presse en évoquant les dangers de l'entourage !

"On sait que dans le football, ça va très vite. Des joueurs seront très bien à des moments, les moments de forme montent, descendent, il y a aussi des distractions dans l'entourage des joueurs qui peuvent se perdre un peu et oublier ce qui est important. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une concurrence saine et interne, parce qu'en tant qu'entraîneur, ce qu'on doit faire c'est de rappeler que le plus important ici, c'est l'équipe, de représenter l'équipe et la ville, qu'il n'y ait pas de distractions. Mais ça, ça vaut pour absolument tous les joueurs." On verra ce soir au stade de l'Aube si le message a été entendu !

"Tout le monde veut toujours jouer et c'est normal mais on mettra les meilleurs joueurs, la gestion passe au second plan. Si je suis trop gentil, les résultats ne seront pas bons."👏👏👍 pic.twitter.com/8jNu7FVfj7 — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) October 26, 2021