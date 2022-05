OM : avant Lorient, Sampaoli donne des nouvelles de Payet et révèle les dessous de sa discussion avec Longoria

Zapping But! Football Club OM : Peut-on chasser les fantômes de 1999 et 2018 ?

Le point médical

"Le diagnostic n'est pas encore confirmé pour Dimitri Payet. Amine Harit a un problème au pied droit. Pour le reste, il y a de la fatigue normale".

L'élimination en Ligue Europa Conférence

"On a pas réussi à concrétiser ce qu'on voulait faire hier. Pour le reste, je pense que l'équipe était au-dessus. On a manqué de précision en attaque, mais il faut désormais tourner la page."

La fin de saison

"On n'a pas peur. Il faut qu'on arrive le mieux possible dans cette fin de championnat. On n'a pas le temps pour être tristes, préoccupés. On savait déjà qu'on allait jouer un match important dimanche. Il faut arriver sans relâchement, être concentré à 100%. On veut garder cette deuxième place. On a cet espoir de garder ce classement, qui est un objectif du club".

Milik

"C'est la fonction de l'entraineur de tirer le meilleur de chaque joueur. On essaye surtout d'avoir un bon fonctionnement de l'équipe, avec une idée de jeu, pas seulement d'un seul joueur par son nom."

Lorient

"Lorient est un adversaire qui va sans doute défendre avec beaucoup de monde, attaquer en transition rapide."

Sa discussion avec Longoria

"J'ai salué le président. On a parlé du match, comme d'habitude, et de ce qui vient. C'est une discussion normale. En réalité, on a peu parlé. C'était juste pour le saluer et parler un peu du match".

Pour résumer Au lendemain de l'élimination en demi-finale de la Ligue Europa Conférence et à deux jours du déplacement sur la pelouse de Lorient, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, était présent ce vendredi en conférence de presse.

